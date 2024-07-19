G

Gravity is a Layer 1 blockchain designed for mass adoption and an omnichain future.

Nom de la cryptomonnaieG

ClassementNo.431

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.62%

Offre en circulation10,417,100,000

Offre maximale12,000,000,000

Offre totale12,000,000,000

Taux de circulation0.868%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.07156725129070174,2024-07-19

Prix le plus bas0.004160921167339743,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

