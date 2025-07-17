HAEDAL

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieHAEDAL

ClassementNo.917

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.37%

Offre en circulation302,500,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.3025%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.3030852003927108,2025-07-17

Prix le plus bas0.03504266570872921,2025-12-18

Blockchain publiqueSUI

