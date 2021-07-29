HAM

Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success.

Nom de la cryptomonnaieHAM

ClassementNo.2303

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation2,384,230,000,000,000

Offre maximale10,000,000,000,000,000

Offre totale10,000,000,000,000,000

Taux de circulation0.2384%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.11635160945090664,2021-10-31

Prix le plus bas0,2021-07-29

Blockchain publiqueBSC

