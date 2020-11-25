HANDY

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

Nom de la cryptomonnaieHANDY

ClassementNo.2061

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation945,972,125

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.0945%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.27980029,2020-11-25

Prix le plus bas0.000179943687838329,2024-09-08

Blockchain publiqueETH

