HEI

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Nom de la cryptomonnaieHEI

ClassementNo.997

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.66%

Offre en circulation87,968,937

Offre maximale100,000,000

Offre totale98,250,386

Taux de circulation0.8796%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.3586561844463771,2025-02-13

Prix le plus bas0.01820824746849313,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

