Propulsé par Bitcoin et Ethereum, Hemi est un réseau modulaire offrant une évolutivité, une sécurité et une interopérabilité supérieures. Alors que d'autres projets considèrent Bitcoin et Ethereum comme des écosystèmes isolés, limitant ainsi leur potentiel, Hemi les envisage comme des composants d'un super-réseau unique. Cela ouvre la voie à de nouveaux niveaux de programmabilité, de portabilité et de potentiel pour le Bitcoin DeFi et plus encore. Hemi a été cofondé par Jeff Garzik (ancien développeur principal de Bitcoin) et Max Sanchez (inventeur du protocole de consensus Proof-of-Proof), et s'appuie sur une équipe d'ingénieurs blockchain de renom, de partenaires stratégiques et d'investisseurs.

Nom de la cryptomonnaieHEMI

ClassementNo.823

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.07%

Offre en circulation977,500,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.0977%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.19259179461442666,2025-09-24

Prix le plus bas0.013467906175405853,2025-12-01

Blockchain publiqueBSC

