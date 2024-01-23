HGG

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Nom de la cryptomonnaieHGG

ClassementNo.4300

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale2,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1749373438815988,2024-01-23

Prix le plus bas0.000359959574078925,2025-12-20

Blockchain publiqueHBAR

Secteur

Réseaux sociaux

