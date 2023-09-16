HIFI

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Nom de la cryptomonnaieHIFI

ClassementNo.1552

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.17%

Offre en circulation141,973,661.00427532

Offre maximale0

Offre totale166,973,661.00427532

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.6057193937436143,2023-09-16

Prix le plus bas0.01979028455123232,2026-01-01

Blockchain publiqueETH

