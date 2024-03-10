HMND

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

Nom de la cryptomonnaieHMND

ClassementNo.1956

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,09%

Offre en circulation175 149 220,4755782

Offre maximale400 000 000

Offre totale400 000 000

Taux de circulation0.4378%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5317158777385766,2024-03-10

Prix le plus bas0.005847058836894098,2025-12-30

Blockchain publiqueHMND

Secteur

Réseaux sociaux

HMND/USDT
Humanode
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (HMND)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
