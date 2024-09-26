HMSTR

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Nom de la cryptomonnaieHMSTR

ClassementNo.852

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation64,375,000,000

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation0.6437%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.010042899226314997,2024-09-26

Prix le plus bas0.000047631765605735,2025-10-10

Blockchain publiqueTONCOIN

IntroductionHamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.