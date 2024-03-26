HOLDSTATION

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Nom de la cryptomonnaieHOLDSTATION

ClassementNo.1171

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)6.50%

Offre en circulation7,903,700

Offre maximale30,000,000

Offre totale7,903,700

Taux de circulation0.2634%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.56941235153372,2024-03-26

Prix le plus bas0.5987876567755669,2024-11-05

Blockchain publiqueBSC

