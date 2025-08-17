HOME

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

ClassementNo.333

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.57%

Offre en circulation3,178,055,555.57

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.3178%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.049096069815953707,2025-08-17

Prix le plus bas0.01613648774208075,2025-12-30

Blockchain publiqueBSC

IntroductionCrypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

