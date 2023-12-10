HTM

Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.

Nom de la cryptomonnaieHTM

ClassementNo.2502

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.71%

Offre en circulation16,667,457

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.1666%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.5947183933695026,2023-12-10

Prix le plus bas0.019889154913048164,2025-12-29

Blockchain publiqueEGLD

Secteur

Réseaux sociaux

