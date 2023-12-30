HXD

Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

Nom de la cryptomonnaieHXD

ClassementNo.2338

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation400,473,449

Offre maximale0

Offre totale976,944,171

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.35171972537655316,2023-12-30

Prix le plus bas0.001376206294360085,2026-01-07

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

