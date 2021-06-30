HYDRA

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

Nom de la cryptomonnaieHYDRA

ClassementNo.1687

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.34%

Offre en circulation29,702,403.34432676

Offre maximale0

Offre totale32,066,261.69322955

Taux de circulation%

Date d'émission2021-06-30 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique52.17624526,2021-04-03

Prix le plus bas0.07355570366379507,2026-01-07

Blockchain publiqueNONE

