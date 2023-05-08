HYPC

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

Nom de la cryptomonnaieHYPC

ClassementNo.1983

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation155 122 742

Offre maximale2 147 483 648

Offre totale2 147 483 648

Taux de circulation0.0722%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.2883715820570467,2023-05-08

Prix le plus bas0.006057806165709385,2025-12-05

Blockchain publiqueETH

