HYPC

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

Nom de la cryptomonnaieHYPC

ClassementNo.1983

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation155 122 742

Offre maximale2 147 483 648

Offre totale2 147 483 648

Taux de circulation0.0722%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.2883715820570467,2023-05-08

Prix le plus bas0.006057806165709385,2025-12-05

Blockchain publiqueETH

IntroductionHyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
HYPC/USDT
HyperCycle
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (HYPC)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
HYPC/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (HYPC)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...