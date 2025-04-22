HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Nom de la cryptomonnaieHYPER

ClassementNo.643

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.40%

Offre en circulation219,972,612.16666666

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale805,333,333.3333333

Taux de circulation0.2199%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6897741857472838,2025-07-25

Prix le plus bas0.06003671011205046,2025-04-22

Blockchain publiqueETH

