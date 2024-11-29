HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Nom de la cryptomonnaieHYPE

ClassementNo.13

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0029%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)61.79%

Offre en circulation339,347,639

Offre maximale961,671,487.86

Offre totale961,671,487.86

Taux de circulation0.3528%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique59.39264633883768,2025-09-18

Prix le plus bas3.2002764730895623,2024-11-29

Blockchain publiqueHYPEREVM

