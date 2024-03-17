ID

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

Nom de la cryptomonnaieID

ClassementNo.307

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.16%

Offre en circulation1,283,619,461.6948056

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale1,995,077,793.0281389

Taux de circulation0.6418%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.829245193291274,2024-03-17

Prix le plus bas0.056035224678641804,2025-12-24

Blockchain publiqueETH

IntroductionSPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.