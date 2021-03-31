ILV

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Nom de la cryptomonnaieILV

ClassementNo.500

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)161.41%

Offre en circulation6,797,669.79384044

Offre maximale0

Offre totale9,149,628.75782544

Taux de circulation%

Date d'émission2021-03-31 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2868.94660798,2021-05-29

Prix le plus bas5.3667047956124385,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

IntroductionIlluvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

ILV/USDT
Illuvium
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (ILV)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
