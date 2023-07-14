INDY

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Nom de la cryptomonnaieINDY

ClassementNo.1351

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.19%

Offre en circulation16,052,819

Offre maximale35,000,000

Offre totale35,000,000

Taux de circulation0.4586%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.578412428341301,2023-07-14

Prix le plus bas0.24480816335359512,2025-12-21

Blockchain publiqueADA

IntroductionIndigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.