Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

Nom de la cryptomonnaieINIT

ClassementNo.839

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.35%

Offre en circulation178,649,070.881196

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1786%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.441874884763229,2025-05-13

Prix le plus bas0.07591999322654364,2025-12-19

Blockchain publiqueINITIA

