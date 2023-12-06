INSP

Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

Nom de la cryptomonnaieINSP

ClassementNo.1574

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.06%

Offre en circulation798,366,803

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.7983%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.3073823161861293,2023-12-06

Prix le plus bas0.003297128876274544,2025-12-23

Blockchain publiqueETH

IntroductionInspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.