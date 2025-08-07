IN

INFINIT est un protocole DeFi intelligent, propulsé par l’IA, qui permet à chacun de découvrir, analyser et exécuter des opportunités DeFi grâce à des agents intelligents et des interfaces en langage naturel. Au cœur d’INFINIT se trouve l’Agentic DeFi Economy : une infrastructure décentralisée, fondée sur des agents, où les influenceurs (KOL) et experts DeFi peuvent créer des stratégies, les monétiser avec leur communauté, tandis que les utilisateurs peuvent accéder à des stratégies DeFi complexes en un seul clic. En combinant agents IA, interface basée sur des prompts et exécution DeFi en un clic sur une seule plateforme, INFINIT simplifie et démocratise l’accès à la DeFi pour tous.

Nom de la cryptomonnaieIN

ClassementNo.745

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.15%

Offre en circulation288,673,611

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2886%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.330328543984695,2025-10-10

Prix le plus bas0.053529767930225576,2025-08-07

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

