IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Nom de la cryptomonnaieIOST

ClassementNo.425

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation30,748,840,138

Offre maximale90,000,000,000

Offre totale47,328,101,190

Taux de circulation0.3416%

Date d'émission2018-01-11 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.01 USDT

Sommet historique0.13649600744247437,2018-01-24

Prix le plus bas0.001427659772742396,2025-12-18

Blockchain publiqueIOST

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

