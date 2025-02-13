IP

"Story Network est une blockchain de couche 1 conçue spécifiquement pour offrir le meilleur de l'EVM et du Cosmos SDK. Elle est 100 % compatible avec l'EVM, avec des optimisations poussées au niveau de l'exécution, et prend en charge des structures de données en graphe, spécialement conçues pour gérer rapidement et de manière économique des structures complexes comme l'IP. Elle y parvient en utilisant des primitives précompilées pour parcourir des structures de données complexes telles que des graphes d'IP en quelques secondes à des coûts marginaux, tout en s'appuyant sur une couche de consensus à haut débit garantissant une finalité rapide et des transactions peu coûteuses. Le protocole « preuve de créativité » (Proof-of-Creativity) de Story est un protocole de contrats intelligents déployé nativement sur Story Network qui permet à tout créateur d'intégrer son IP sur Story. Les créateurs peuvent enregistrer leur IP sous forme « d'actifs IP » sur le protocole, les actifs IP (IPA) constituant les métadonnées programmables fondamentales de l'IP sur le protocole."

Nom de la cryptomonnaieIP

ClassementNo.78

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)14.76%

Offre en circulation341,141,075

Offre maximale∞

Offre totale1,021,620,245

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique14.891916247145002,2025-09-21

Prix le plus bas1,2025-02-13

Blockchain publiqueSTORY

Introduction"Story Network est une blockchain de couche 1 conçue spécifiquement pour offrir le meilleur de l'EVM et du Cosmos SDK. Elle est 100 % compatible avec l'EVM, avec des optimisations poussées au niveau de l'exécution, et prend en charge des structures de données en graphe, spécialement conçues pour gérer rapidement et de manière économique des structures complexes comme l'IP. Elle y parvient en utilisant des primitives précompilées pour parcourir des structures de données complexes telles que des graphes d'IP en quelques secondes à des coûts marginaux, tout en s'appuyant sur une couche de consensus à haut débit garantissant une finalité rapide et des transactions peu coûteuses. Le protocole « preuve de créativité » (Proof-of-Creativity) de Story est un protocole de contrats intelligents déployé nativement sur Story Network qui permet à tout créateur d'intégrer son IP sur Story. Les créateurs peuvent enregistrer leur IP sous forme « d'actifs IP » sur le protocole, les actifs IP (IPA) constituant les métadonnées programmables fondamentales de l'IP sur le protocole."

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.