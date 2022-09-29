ISK

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

Nom de la cryptomonnaieISK

ClassementNo.2283

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation523,243,001.68

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale996,852,899.71

Taux de circulation0.5232%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6174141988689682,2022-09-29

Prix le plus bas0.001047350303131702,2025-12-19

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

