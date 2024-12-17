ISLAND

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Nom de la cryptomonnaieISLAND

ClassementNo.2109

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.15%

Offre en circulation141,691,407.915607

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale926,693,350.915607

Taux de circulation0.1416%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.2917950312440039,2024-12-17

Prix le plus bas0.005640018940422728,2025-11-21

Blockchain publiqueETH

