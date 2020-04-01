JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieJST

ClassementNo.108

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.33%

Offre en circulation9,340,108,920.581306

Offre maximale0

Offre totale9,340,108,920.581306

Taux de circulation%

Date d'émission2020-04-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.00202 USDT

Sommet historique0.20825091,2021-04-05

Prix le plus bas0.00476612780651,2020-05-09

Blockchain publiqueTRX

Secteur

Réseaux sociaux

