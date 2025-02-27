KAITO

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Nom de la cryptomonnaieKAITO

ClassementNo.198

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)15.17%

Offre en circulation241,388,889

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2413%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.9194878671921796,2025-02-27

Prix le plus bas0.4710174016365454,2025-12-18

Blockchain publiqueBASE

IntroductionKaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.