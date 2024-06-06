KARRAT

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Nom de la cryptomonnaieKARRAT

ClassementNo.1297

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.12%

Offre en circulation746,499,742.2954742

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.7464%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.26967282682687,2024-06-06

Prix le plus bas0.006756878961459995,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.