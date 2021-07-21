KAR

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

Nom de la cryptomonnaieKAR

ClassementNo.2055

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.07%

Offre en circulation116,666,660

Offre maximale0

Offre totale160,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2021-07-21 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique13.1813767070817,2021-09-16

Prix le plus bas0,2021-07-20

Blockchain publiqueKAR

