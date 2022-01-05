KASTA

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

Nom de la cryptomonnaieKASTA

ClassementNo.2125

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation765,441,073.0668

Offre maximale0

Offre totale1,499,130,704.77

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.49219578143374,2022-01-05

Prix le plus bas0.001113432068727674,2026-01-08

Blockchain publiqueMATIC

