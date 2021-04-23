KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

Nom de la cryptomonnaieKCS

ClassementNo.50

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0004%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2,26%

Offre en circulation132.155.021,73556715

Offre maximale200.000.000

Offre totale142.155.021,73556715

Taux de circulation0.6607%

Date d'émission2021-04-23 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique28.795176559830317,2021-12-01

Prix le plus bas0.336503927826,2019-01-31

Blockchain publiqueETH

