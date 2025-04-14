KERNEL

KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

Nom de la cryptomonnaieKERNEL

ClassementNo.719

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.90%

Offre en circulation286,308,020

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2863%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.46464621630849795,2025-04-14

Prix le plus bas0.05627438397682864,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

