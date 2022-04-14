KGEN

Kratos Gamer Network (KGeN) est un réseau de gaming décentralisé et mondial conçu pour soutenir la nouvelle génération de joueurs — en commençant par les marchés émergents du Sud global. Au cœur de son écosystème, KGeN propose une couche de données décentralisée destinée aussi bien aux joueurs qu’aux éditeurs, reposant sur un moteur de réputation transparent on-chain appelé Proof of Gamer (PoG). Cette technologie garantit que l’identité, les réalisations et les connexions communautaires de chaque joueur restent authentiques et vérifiables.

Nom de la cryptomonnaieKGEN

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

