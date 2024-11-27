KIMA

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Nom de la cryptomonnaieKIMA

ClassementNo.1740

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,54

Offre en circulation65.907.589,93372944

Offre maximale210.000.000

Offre totale210.000.000

Taux de circulation0.3138%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.095506932178614,2024-11-27

Prix le plus bas0.01931024079429384,2025-12-17

Blockchain publiqueARB

