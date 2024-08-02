KINIC

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

Nom de la cryptomonnaieKINIC

ClassementNo.1830

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.75%

Offre en circulation2,868,620

Offre maximale10,000,000

Offre totale6,077,113

Taux de circulation0.2868%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.020029976139885,2024-08-02

Prix le plus bas0.48633364337968216,2025-04-07

Blockchain publiqueKINIC

