KLK

La KLK Foundation vise à redéfinir la finance décentralisée et la gestion des actifs numériques, en s’adressant aux investisseurs institutionnels, aux entreprises et aux particuliers intéressés par des paiements transfrontaliers fluides, une conservation sécurisée des actifs virtuels et des services financiers innovants dans les écosystèmes Web 3.0.

Nom de la cryptomonnaieKLK

ClassementNo.492

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.78%

Offre en circulation100,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.631953236889443,2025-07-11

Prix le plus bas0.35187983578947896,2025-07-17

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

