KMNO

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

Nom de la cryptomonnaieKMNO

ClassementNo.156

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.24%

Offre en circulation3,648,630,307

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale9,999,960,001.674711

Taux de circulation0.3648%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.24778699299861312,2024-12-15

Prix le plus bas0.019443669036248168,2024-08-05

Blockchain publiqueSOL

