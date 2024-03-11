KNINE

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

Nom de la cryptomonnaieKNINE

ClassementNo.2500

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation402,272,229,062

Offre maximale999,589,999,999

Offre totale999,589,999,999

Taux de circulation0.4024%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000354285884683723,2024-03-11

Prix le plus bas0.000001024963171682,2026-01-08

Blockchain publiqueETH

