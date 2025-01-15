KOII

Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies.

Nom de la cryptomonnaieKOII

ClassementNo.4776

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale10,193,159,954

Offre totale10,381,986,815.807123

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.01224958919971178,2025-01-15

Prix le plus bas0.000044062964119861,2025-11-17

Blockchain publiqueKOII

Secteur

Réseaux sociaux

