KREST

Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.

Nom de la cryptomonnaieKREST

ClassementNo.6931

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale400,000,000

Offre totale400,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.5241019748010083,2024-03-09

Prix le plus bas0.000821715828898169,2025-12-22

Blockchain publiqueKREST

