Kingaru is a highly scalable, fast, secure blockchain that enables developers to build decentralized E-Commerce applications that blend AI, cloud computing and blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieKRU

ClassementNo.7623

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.981772309725451,2024-04-05

Prix le plus bas0.000244590678953946,2025-04-17

Blockchain publiqueKRU

