L3

Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.

Nom de la cryptomonnaieL3

ClassementNo.960

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.62%

Offre en circulation969,383,352.0355659

Offre maximale3,333,333,333

Offre totale3,333,333,312

Taux de circulation0.2908%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.15526172424064377,2025-03-28

Prix le plus bas0.010311856498532666,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

