Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Nom de la cryptomonnaieLA

ClassementNo.250

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)89.47%

Offre en circulation193,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.193%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.502285725294072,2025-06-04

Prix le plus bas0.20794173832654628,2025-06-04

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

