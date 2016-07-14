LBC

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

Nom de la cryptomonnaieLBC

ClassementNo.2097

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation654,237,214.8800476

Offre maximale1,083,202,000

Offre totale767,800,721

Taux de circulation0.6039%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.503999948501587,2016-07-14

Prix le plus bas0.000661263114846245,2025-05-28

Blockchain publiqueLBC

Secteur

Réseaux sociaux

