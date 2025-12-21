LIGHT

Bitlight Labs, principal contributeur et plus grande équipe de développement derrière le protocole RGB, développe des smart contracts natifs ainsi que des protocoles de monnaie fiduciaire tokenisée sur le Lightning Network.

Nom de la cryptomonnaieLIGHT

ClassementNo.650

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)37.05%

Offre en circulation43,056,972

Offre maximale420,000,000

Offre totale420,000,000

Taux de circulation0.1025%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.805051677536143,2025-12-21

Prix le plus bas0.35641919746255113,2025-12-31

Blockchain publiqueBSC

