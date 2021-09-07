LIKE

LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy.

Nom de la cryptomonnaieLIKE

ClassementNo.2132

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.07%

Offre en circulation331,159,918

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.6623%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.00581899,2021-09-07

Prix le plus bas0.001349657658212979,2023-08-06

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

