LIME

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

Nom de la cryptomonnaieLIME

ClassementNo.1473

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation754,341,628

Offre maximale996,079,000

Offre totale996,079,000

Taux de circulation0.7573%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.4022838344046823,2021-11-16

Prix le plus bas0.003896189795708121,2022-11-09

Blockchain publiqueBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.